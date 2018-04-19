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أعلى سعر للبترول منذ نهاية 2014

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:03 - 19 ابريل 2018
وقود - محروقات - بنزين وقود - محروقات - بنزين
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ارتفع سعر برميل النفط، الأربعاء، إلى أعلى مستوى له منذ نهاية 2014 مدفوعا بنشر الولايات المتحدة بياناتها الأسبوعية لمخزوناتها من المشتقات النفطية، التي أظهرت تراجعا واضحا في هذه المخزونات.

وفي لندن أغلق سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم يونيو على 73.48 دولار، مرتفعا بمقدار 1.90 دولار، بالمقارنة مع السعر الذي أغلق عليه الثلاثاء، ومسجلا أعلى سعر له منذ 26 نوفمبر 2014.

وفي نيويورك ارتفع سعر الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم مايو 1.95 دولار ليغلق على 68.47 دولارا، وهو أعلى سعر له منذ الاول من ديسمبر 2014.

وسُجلّت هذه الارتفاعات إثر صدور بيانات المخزونات النفطية الأميركية.

وقال بيل أوغرادي، الخبير في شركة "كونفلوانس إنفستمنت" إن "المحرك لهذا الارتفاع هو التقرير الأميركي حول المخزونات، الذي أظهر تراجعا في احتياطات الخام والمنتجات النفطية المكررة".

وأضاف أنه "مع اقتراب موسم رحلات العطلات لم تراكم الولايات المتحدة كميات كبيرة جدا وهذا هو السبب في ارتفاع الأسعار".

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