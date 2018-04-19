المحررة قعدان: القياديان قعدان وعدنان يعانيان من تنقلات البوسطة

قالت الأسيرة المحررة منى قعدان إن شقيقها الشيخ طارق والشيخ خضر عدنان القياديان في حركة الجهاد الإسلامي يعانيان من آلام مستمرة نتيجة تنقلاتهما بشكل مستمر في عربة البوسطة من سجن رامون إلى محكمة سالم الصهيونية العسكرية.

وأضافت قعدان لإذاعة الأسرى اليوم الخميس، أن الحالة الصحية لشقيقها لا زالت غير مستقرة نتيجة معاناته من آلام في المعدة، ومرض الديسك في ظهره، مشيرةً إلى أنه بحاجة لإجراء عملية قسطرة ومنظار.

وأوضحت أن القيادي عدنان يعاني من آلام في المعدة خاصة تنقلاته في البوسطة التي تزيد من إرهاقه ومعاناته.

وأشارت إلى أن محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال شقيقها حتى 15 من مايو، في حين مددت اعتقال الشيخ عدنان حتى يوم الاثنين القادم 23 من إبريل الجاري، ووجهت لهما لائحة اتهام تدل على نشاطات اجتماعية بارزة في حركة الجهاد الإسلامي؛ وزيارات أهالي شهداء وأهالي أسرى علاوةً على المشاركة في مسيرات عامة.

ووجهت المحررة رسالة إلى الشعب الوقوف إلى جانب الأسرى والأسيرات لإبراز معاناتهم وقضيتهم من خلال المشاركة في الاعتصامات والوقفات التضامنية