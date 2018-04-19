"الصحة":توقف شبة تام لخدمات الأورام في المستشفيات بعد نفاذ44صنفاً من الادوية

أعلن د. عبد اللطيف الحاج مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة عن نفاذ 44 صنف من أدوية الاساسية لمرضى الاورام و الدم حتى اللحظة من مخازن وزارته

و أوضح أن قائمة الاصناف الصفرية توقف خدمة الاورام بشكل شبه تام خاصة و ان معظم بروتوكولات الاورام والدم تحتاج لعدة أصناف لكى يتم تطبيقها على النحو السليم ,مشيرا الى أن عدم توفر أي صنف يوقف تطبيق البروتوكول العلاجي .

و أهاب د. الحاج بجميع المؤسسات الدولية و الاغاثية بسرعة توفير ادوية الاورام بشكل منتظم خاصة في ظل شح التحويل للعلاج بالخارج الامر الذى سيعرقل استكمال البرتوكول العلاجي بسبب نقص بعض اصنافه مما سيزيد من سوء حالته الصحية للمرضى .

يذكر أن هناك 6100 مريض اورام كبار و 460 مريض اورام أطفال يتلقون الرعاية الصحية فى مستشفى الرنتيسي بغزة,الى جانب وجود 1700 مريض اورام كبار فى مستشفى غزة الاوروبى بخانيونس .