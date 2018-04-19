برشلونة يسرع مفاوضات ضم بديل أومتيتي

اقترب برشلونة الإسباني، من إتمام صفقة جديدة، لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن برشلونة تقدم بسرعة فائقة في محاولته للتوقيع مع مدافع إشبيلية، كليمنت لينجليت.

وتابعت الصحيفة " تم اتخاذ خطوة مهمة للغاية في طريق التعاقد مع لينجليت لارتداء قميص البارسا هذا الصيف".

وأكملت "بعد أن تم الاستقرار على اسم اللاعب لدعم الدفاع في برشلونة قبل أيام، عقد هذا الأسبوع اجتماعا رئيسيا بين مديري برشلونة، مع ممثلي لينجليت، لوضع الأسس التي يجب أن تكون عليها الاتفاقية المستقبلية، وتم التشاور حول كيفية إتمام هذه الصفقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرى أن لينجليت لديه كل الشروط المطلوبة للعب في قلب دفاع الفريق الكتالوني، في ظل الموسم المميز الذي يقدمه مع فريقه الحالي إشبيلية.

وأكدت أن برشلونة يريد دعم دفاعه في ظل إمكانية رحيل صامويل أومتيتي وتقدم سن جيرارد بيكيه وتوماس فيرمايلين، والغموض الذي يحيط بمستقبل ياري مينا.

وختمت بأن أحد الجوانب التي بدأ تناولها بين ممثلي اللاعب ومسؤولي البارسا هو العقد المستقبلي للينجليت وطريقة التعامل في المفاوضات مع إشبيلية والتي لم تبدأ بعد.

ويحظى اللاعب الفرنسيا الشاب (22عاما)، باهتمام عدد من الأندية الأخرى على رأسها ريال مدريد الإسباني.

وانضم لينجليت لصفوف إشبيلية في يناير 2017، مقابل 7 ملايين يورو، قادمًا من نانسي الفرنسي، ويمتلك عقدًا مع فريقه حتى عام 2021، وبشرط جزائي 30 مليون يورو.