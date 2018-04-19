حريق جديد في محيط موقع الكاميرا شرق غزة والسبب طائرة ورقية

اندلع حريقٌ جديدٌ صباح اليوم الخميس في محيط موقع الكاميرا العسكري "الإسرائيلي" في "جحر الديك" إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة.

وأوضح شهود عيان أنهم شاهدوا اشتعال النيران بشكل كبير في المنطقة الحدودية، مؤكدين أن السبب كان سقوط طائرة ورقية حارقة في المنطقة المذكورة، مما أدى لاشتعال النيران في الأحراش الزراعية.

يذكر أن محيط موقع الكاميرا العسكري تعرض لأكثر من ثلاثة حرائق كبيرة خلال الأيام الماضية بفعل الطائرات الورقية الحارقة، الأمر الذي دفع المستوطنين "الإسرائيليين" للمطالبة بتوفير حلٍ عاجل.

يُشار إلى أن "الطائرة الورقية"، هي فكرةٌ مستحدثة للشباب الفلسطيني المُبدع؛ لإيلام العدو "الإسرائيلي" الذي يفتك في المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى.

وتقوم فكرةُ "الطائرات الورقية" الحارقة على تذييل تلك الطائرات بشعلٍ نارية، ومن ثم تحملها الرياح فوق المواقع العسكرية، والأحراش، والأعشاب الجافة، وبعد أن تصل المكان المُحدد يفلتها الشبان، فتأتي على الأعشاب في المكان، وتتسبب بحرائق واسعة.