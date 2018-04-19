المحترفون الجزائريون يسقطون مع فرقهم في البطولات الأوروبية

سقط المحترفون الجزائريون مع فرقهم الأوروبية، في بطولات الكأس، حيث ودّع كل من ياسين براهيمي وسفيان هني، ونبيل بن طالب وسفيان فيجولي، المنافسات بعد إقصاء فرقهم من الدور نصف النهائي.

وودع سبارتاك موسكو، الذي ينشط فيه الدولي الجزائري سفيان هني، منافسة كأس روسيا، من نصف النهائي على يد فريق متواضع هو توسنو، بركلات الترجيح، عقب نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، على الرغم من أن سبارتاك يحتل المركز الثاني متخلفا بـ 6 نقاط عن متصدر الدوري لوكوموتيف موسكو.

كما غادر أيضا الجزائري سفيان فيجولي، منافسة كأس تركيا مع فريقه جالطة سراي، الذي أقصي على يد ضيفه بلدية آكهيسار سبور، بنتيجة (2-0)، بعد أن فاز جالطة في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1).

ولم يشارك اللاعب السابق لنادي فالنسيا الإسباني في المواجهة، بعدما قرر المدرب الاحتفاظ به لمواجهات الدوري.

ولن يتوج نبيل بن طالب، بأي لقب هذا الموسم، بما أن بايرن ميونخ، حصد لقب الدوري الألماني، وخرج شالكه من كأس ألمانيا، عقب الخسارة من آينتراخت فرانكفورت، بهدف يتيم وقعه لوكا جوفيتش (ق75)، بملعب فيلتينس أرينا.

ولم يفلح بورتو البرتغالي الذي يلعب له الدولي الجزائري ياسين براهيمي، في الوصول إلى نهائي كأس البرتغال، عقب الإطاحة به على يد سبورتينج لشبونة بركلات الترجيح، ولعب براهيمي المباراة كاملة بيد أنه لم ينجح في الوصول إلى شباك الأخضر والأبيض.