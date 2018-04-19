سان جيرمان "الجائع" يتصدر صحف فرنسا

ركزت الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الخميس على فوز باريس سان جيرمان على فريق كان بنتيجة 3-1، وتأهله للمباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا.

ونشرت جميع الصحف صورة لاحتفال الثنائي كيليان مبابي وإدينسون كافاني، حيث كتبت صحيفة (ليكيب): "باريس ما زال جائعا".

وأضافت (لو باريسيان): "بي إس جي يتأهل لملاقاة ليزيريبي في نهائي الكأس".

وأوضحت: "بفضل ثنائي من كيليان مبابي، باريس سيلاقي ليزيريبي، ويتأهل لنهائي الكأس للمرة الرابعة، ويسعى للتتويج بالثلاثية المحلية في 8 مايو/ أيار المقبل".

وأشارت مجلة (فرانس فوتبول) عبر موقعها الإلكتروني: "باريس يمضي في طريقه نحو إستاد دو فرانس".