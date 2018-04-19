شباب رفح يعلق مشاركته في نصف نهائي الكأس

قرر مجلس إدارة شباب رفح، تعليق مشاركته في بطولة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة، ولقاء الدور نصف النهائي أمام الصداقة، المقرر يوم الإثنين القادم.

وجاء قرار إدارة شباب رفح، ردا على القرارات التي أصدرها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بحرمان جماهير النادي من حضور اللقاء المزمع إقامته يوم الإثنين المقبل، على ملعب الدرة، عقابا للفريق على الأحداث التي واكبت لقاء ربع النهائي أمام خدمات رفح.

وأكد خالد كويك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة، مساء اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ، ان المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم إلى حين وصول رد من الاتحاد بالتراجع عن هذه القرارات.

من جهته، قرر مجلس إدارة خدمات رفح تعليق مشاركاته في كافة مسابقات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والفئات العمرية بالنادي، اعتراضا على العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة بحق لاعبي وإدارة النادي.

وقرر اتحاد الكرة حرمان جماهير شباب رفح، من مرافقة الفريق خلال مباراته المقبلة أمام الصداقة، في نصف نهائي البطولة، مع تحمل النادي لكل تكاليف الأضرار، التي حدثت في الملعب، نتيجة إلقاء الألعاب النارية والمفرقعات.

كما تقرر نقل مباراة لخدمات رفح من ملعبه، إلى ميدان آخر، مع إيقاف لاعبي الفريق، أحمد البهداري، وأحمد عطا جربوع، 6 مباريات رسمية.

وتقرر أيضًا منع دخول عضو مجلس إدارة خدمات رفح، هاني أبو كوش، للملاعب، لمدة عام من تاريخه، وعدم التعامل معه كممثل للنادي، خلال فترة العقوبة، إلى جانب سحب بطاقة الإعلامي، رامي زنون، ومنعه من دخول الملاعب لمدة عام أيضًا.