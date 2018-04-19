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13 مواطناً في القدس ينامون قرب مداخل منازلهم بسبب!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:23 - 19 ابريل 2018
جدار الفصل العنصري في محيط مدينة القدس جدار الفصل العنصري في محيط مدينة القدس
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لا يزال 13 مواطنا من عائلة الرويضي، في مدينة القدس المحتلة، وللأسبوع الثاني على التوالي، يعيشون دون مأوى، وينامون قرب مداخل منازلها الثلاثة التي استولت عليها جمعية "العاد" الاستيطانية، رغم قرار محكمة الاحتلال بوقف اجراءات الاخلاء.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأنه ورغم قرار محكمة الاحتلال العليا القاضي بإيقاف إجراءات الاخلاء، إلا أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" تذرعت بإنهاء وإخلاء المنازل، بإصدار قرار نهائي من المحكمة.

وناشدت عائلة الرويضي المؤسسات الحقوقية والجهات المسؤولة في القدس بالعمل الجاد على استرجاع منازلها، وتؤكد بأنه تم السيطرة عليها بطرق ملتوية، وغير قانونية.

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