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حالة من الفزع في صفوف جيش الاحتياط "الإسرائيلي" والسبب؟

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:14 - 19 ابريل 2018
جنود الاحتلال جنود الاحتلال
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قالت صحيفة يديعوت اليوم الخميس، انه على ضوء التوتر مع ايران وخشية من رد ايراني محتمل  تم ارسال مئات الرسائل الهاتفية المسجلة لجنود جيش الاحتياط في الجيش الاسرائيلي  في كتيبة 98  تتوعدهم الإلتحاق لصفوف الخدمة فوراً .

وبينت الصحيفة ان الجنود توجهوا على عجل لقواعدهم العسكرية صباح اليوم ، ولكن اتضح بأن خلل فني في منظومة ارسال الرسائل كان السبب وراء إرسال تلك الرسائلعن طريق الخطأ.

واشارت قيادة الجيش "الإسرائيلي" انه لا يدور الحديث عن قيام هاكرز بإرسال الرسائل بل ان خلل فني وقع لا أكثر .

وبينت يديعوت ان نص الرسالة النصية التي وصلت مئات الجنود والضابط "توجهوا فوراً لقواعدكم العسكرية بسبب حالة استنفار وعليكم القدوم بالعسكري الشخصي".

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