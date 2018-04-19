الاحتلال يعلن اغلاق معبر "ريحان" حتى إشعار آخر

أعلن ما يُسمى بالحاكم العسكري في الضفة الغربية يؤاف بولي موردخاي عن اغلاق معبر ريحان العسكري قرب مدينة جنين حتى إشعار آخر وفقا لتوجيهات من وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان.

وقد زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ظهر أمس الأربعاء أنه تمكن من احباط تنفيذ عملية تفجيرية ضخمة خلال ما يسمى بـ "عيد الاستقلال"، وذلك بعد ضبطه لعبوة شديدة الانفجار على حاجز قريب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن عبوة ناسفة شديدة الانفجار وجدت مخبأة على متن شاحنة على معبر "ريحان" قرب جنين وكانت معدة للإدخال إلى الداخل المحتل، مبينة أنه جرى توقيف السائق ونقله للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" "الشاباك".

وقالت إن وزن العبوة يصل إلى 10 كغم وكانت مشبوكة بجهاز تحكم رقمي وأنها كانت معدة للتفجير خلال الأعياد داخل إحدى المدن "الإسرائيلية".

وقال وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان عقب ضبط العبوة قبل انفجارها:" تم إحباط وقوع عملية في "عيد استقلال "إسرائيل" الـ70 ونحن سنلاحق المسؤولين عن إرسال العبوة فلن ينعموا بالراحة لا نهار ولا ليلا حتى يتم اعتقالهم".