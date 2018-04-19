صحيفة : عباس أبلغ السيسي بإيجاد حل مشكلة موظفي حماس بغزة

اكد مسؤول فلسطيني رفيع لصحيفة الحياة اللندنية اليوم الخميس، بأن رئيس السلطة محمود عباس أبلغ الجانب المصري بأن السلطة ستتكفل بإيجاد حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عيّنتهم "حماس" لكنه لن يقبل ببقائهم في مواقعهم.

وقال لصحيفة الحياة اللندنية الصادرة اليوم الخميس: "أبلغنا مصر بأن السلطة تدفع حالياً 120 مليون دولار في قطاع غزة، وأنها مستعدة لزيادة المبلغ إلى 150 مليون لتوفير حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عيّنتهم "حماس"، شرط أن تتسلم كامل مؤسسات ومرافق الحكم في غزة من دون أي شروط أو قيود من أي نوع".

وتواجه مصر صعوبات في جسر الهوة بين موقفي السلطة الفلسطينية و"حماس" من إنهاء الانقسام، إذ تطالب السلطة بتسلم الحكم بصورة كاملة في قطاع غزة، فيما تطالب الحركة بالشراكة.

ولفتت المصادر إلى أن مصر تحاول إقناع "حماس" بالموافقة على شروط السلطة في شأن تمكين الحكومة.