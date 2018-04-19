الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 7 درجات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا، وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وارتفاع على نسبة الرطوبة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة دافئة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الجمعة توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء والليل لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام وتكون الفرصة في ساعات الصباح مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.