أين تختبئ عدوى الالتهابات المعوية القاتلة؟

توصل علماء أمريكيون إلى تحديد الخطوط العامة لسلوك (نوروفيروس)، المسؤول عن الالتهابات المعوية، والذي يقتل حوالي 200 ألف شخص في العالم سنويا، بسبب الأمراض الخطيرة التي يسببها.

ولا يوجد علاج ولا لقاح للحد من عدوى انتشار هذا الفيروس ولا يعرف إلا القليل عن كيفية انتشاره. لذلك قام أخصائيون، من جامعة واشنطن الأمريكية، بدراسة على فئران التجارب وجدوا فيها أن نوروفيروس يصيب خلايا شعاع الأمعاء. ولم يتوقع العلماء هذا الاكتشاف لأن هذه الخلايا قليلة جدا في الجسم. فالفئران تمتلك 100 خلية فقط منها، كلها أصيبت بالفيروس، لذلك اعتبر الباحثون أن نوروفيروس ينتقل بالعدوى مثله مثل الإنفلونزا.

وتقوم الخلايا الشعاعية بنشر هذا الفيروس بسرعة كبيرة وخاصة في البلدان النامية التي تتكاثر فيها الطفيليات المرضية المسرعة لانتشار الأمراض بنسبة 5 إلى 10 أضعاف.

كما اكتشف العلماء خلال هذه التجربة العلاقة المتبادلة بين نوروفيروس والخلايا الشعاعية. فاختباء هذا الفيروس داخل الخلايا الشعاعية يجعله غير مرئي بالنسبة لجهاز الجسم المناعي، وهذا ما يفسر تفشي المرض بشكل مفاجئ. فالكثير من الناس يعدون نواقل فقط لهذا المرض بسبب اختباء نوروفيروس في خلاياهم الشعاعية، رغم أنهم غير مصابين بأعراضه.

ويعتبر العلماء الكشف عن هذه الآلية في عمل نوروفيروس الخطوة الأولى لإيجاد عقاقير وأدوية تحد من انتشاره.