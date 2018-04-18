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علماء يحلون معضلة انتشار البكتيريا بعد زراعة المفاصل!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:57 - 18 ابريل 2018
بكتيريا بكتيريا
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استخدم علماء سويديون مادة جديدة لدرء مخاطر مضاعفات ما بعد عمليات استبدال مفاصل الورك والركبة، وخاصة العدوى البكتيرية.

واقترح علماء جامعة تشالمرز التقنية في السويد وسيلة لمنع انتشار العدوى البكتيرية في الأعضاء الصناعية المركبة للمرضى، باستخدام مسامير رأسية من مادة الغرافين.

وأثبت الأخصائيون أن طبقة رقيقة من (المسامير الغرافينية)، تمنع البكتيريا من التكاثر على أسطح الأعضاء الصناعية المزروعة في الإنسان، بل وتقتلها بالكامل.

ويضيف العلماء أن الغرافين مادة لا تضر الخلايا البشرية أبدا، ويساعد على الشفاء السريع من الالتهابات في مناطق العمليات ويحد من انتشار البكتيريا، خاصة في عمليات زراعة الأعضاء الاصطناعية.

وسيبدأ العلماء بإجراء التجارب على الحيوانات باستخدام الأعضاء البديلة (أطراف اصطناعية وقطع أخرى تزرع في الجسم)، مع مادة الغرافين للتأكد من سلامة هذا الخليط، ومن ثم البدء بالتجارب السريرية على البشر.

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