"مقاتلة سابقة" أنقذت الطائرة الأميركية بعد انفجار محركها

أثارت قائدة طائرة أميركية إعجابا واسعا، في اليومين الأخيرين، بعدما نجحت في القيام بهبوط آمن لطائرة ركاب مضطربة انفجر أحد محركيها في الجو.

وبحسب ما نقلت رويترز، فإن قائدة الطائرة، تامي جو شالتس، البالغة من العمر 56 عاما، اكتسبت خبرتها الأولى في الطيران أثناء عملها في البحرية الأميركية.

وسبق للقائدة أن هبطت بطائرات مقاتلة من طراز "إف 18" بسرعة 150 ميلا في الساعة على حاملة الطائرات، وهو ما جعلها تكتسب خبرة كبيرة.

وانفجر أحد محركي الطائرة أثناء تحليقها على علو 32 ألف قدم، يوم الثلاثاء، وهو ما اضطرها إلى الهبوط بشكل سريع في مطار فيلاديلفيا، لكن انفجار المحرك أسفر عن وفاة راكبة متأثرة بإصابتها.

وتعد شالتس واحدة من أولى الطيارات المقاتلات في البحرية الأميركية، وقالت بعد النجاة من الكارثة إنها كانت مضطرة إلى إبطاء السرعة بالنظر إلى فقدان جزء من الطائرة.

وأثنى عدد من الركاب المئة والأربعة والأربعين على قائدة الطائرة، وقالوا إنها استطاعت بمهارتها الفائقة أن تنزل بالطائرة على الرغم مما حصل في الجو.

وكانت القائدة الشجاعة تطمح إلى الطيران منذ الصغر وتقدمت إلى مهنة الربان، أثناء الثانوية العامة، لكن جرى إخبارها في تلك الفترة أن الفتيات غير مرحب بهن في المجال.

لكن شالتس أصرت على ملاحقة حلمها، فعلى الرغم من دراستها الطب في أركنساس وعدم قبولها في القوات الجوية، استطاعت أن تدخل البحرية الأميركية حيث أصبحت أول امرأة تقود مقاتلة "إف 18" ثم تحولت إلى مدربة، لكنها غادرت البحرية في 1993 والتحقت بشركة "ساوث ويست".

وقالت الطيارة في تصريح منسوب إليها، "لقد بعث الله ملائكته حتى تحمينا".