العفاسي يُجدد هجومه على حماس.. ويستعد للغناء مع محمد عبده

جدد القارئ والمنشد الكويتي مشاري العفاسي هجومه على حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.



ويطلق العفاسي تغريدات يومية ضد حركة حماس، علّق في إحداهن على إدانة الحركة للضربة الثلاثية على سوريا وقال: "الحمد الله الذي كشف الاخونجية الخائنين فحالهم لا يخفى إلا على غافل ساذج".





وآخر تغريداته الهجومية اليوم الأربعاء "لا تقولوا يا حماس الناس تخلت عنا إلا إيران فالخليج والمسلمون لم يقصروا في دعم غزة وعلاقة حسن البنا أو الإخوان بإيران قديمة".

يأتي هجوم العفاسي في الوقت الذي ظهر العفاسي مع المغني الخليجي محمد عبده في حفل مختلط، بينما قالت قناة العربية السعودية إن "هناك تعاون قريب بين العفاسي ومحمد عبده بغناء أنشودة تعبر عن الاتحاد الخليجي"