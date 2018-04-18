نجاة رئيس أركان قوات حفتر من محاولة اغتيال ببنغازي

ذكر مسؤولون أمنيون أن سيارة ملغومة استهدفت موكب رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، الفريق عبد الرزاق الناظوري الحاكم العسكري في منطقة درنة – بن جواد، في مدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة لليبية التابعة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر إن "الناظوري نجا من محاولة اغتيال إرهابية إثر تفجير سيارة مفخخة وضعت على قارعة الطريق عند المدخل الشرقي لمدينة بنغازي داخل منطقة سيدي خليفة وانفجرت فور مرور موكب الناظوري".

وأوضح مالك الشريف، مدير مكتب الإعلام لدى الحاكم العسكري، أن "الفريق عبد الرازق الناظوري وجميع مرافقيه وحراسه لم يصابوا بأذى".

وأشارت مصادر محلية لصحيفة "بوابة الوسط" إلى أن التفجير تلاه إطلاق رصاص وإبعاد المواطنين عن موقع الحادث وتطويقه من قبل جهات أمنية وعسكرية.

بدورها، أفادت مديرة مكتب الإعلام بمشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث بأن الحصيلة الأولية للتفجير قتيل وجريح حالته خطيرة تزامن مرورهما مع لحظة التفجير.

ويأتي الهجوم بعد أن توجه حفتر الاسبوع الماضي إلى باريس لتلقي العلاج بعد شعوره بتوعك خلال زيارة إلى الأردن.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية حادة في ظل انعدام الأمن، وتواجه حكومة الوفاق التي يعترف بها المجتمع الدولي، ومقرها طرابلس، حكومة موازية في طبرق تمارس السلطة في شرق البلاد بدعم من حفتر والقوات الموالية له.