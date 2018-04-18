زكريا الأغا يتساءل: أين رئيس الوزراء ووزير المالية من رواتب موظفي غزة؟

قال مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية د. زكريا الأغا، لليوم الثامن عشر على التوالي وآلاف العاملين في السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية ينتظرون تسلم رواتبهم عن شهر مارس الماضي أسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية أو حتى مجرد بيان رسمي من حكومة التوافق الفلسطينية حول موضوع الرواتب.

وأضاف الاغا، أن الحكومة وكأن لا علاقة لها بالأمر وكل ما يسمعونه تصريحات من هذا المسؤول أو ذاك من خارج الحكومة وبنفس العبارات بأن التأخير لأسباب فنيه وكأنهم يخاطبون أطفال روضات أو دون ذلك.

وتساءل الاغا .. أين دولة رئيس الوزراء والسيد وزير المالية من هذا الأمر؟

وقال:" ألا يستحق أولئك الموظفون المسحوقون الذين لا يجدون ما يسد رمق أطفالهم واحتياجات أسرهم بيانا رسميا وتوضيحا من الجهات المسؤولة عنهم حول هذا الأمر وحتى اعتذارا رسميا لهذا التأخير.

وأعرب عن تمنياته بأن يصل صوته إلى من يهمه الأمر وأن نرى حلا سريعا لهذه المعاناة، فقد بلغت القلوب الحناجر.