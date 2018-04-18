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بإيعاز "إسرائيلي".. الاتحاد الأوروبي يقر قانونا بوقف دعم السلطة !

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:56 - 18 ابريل 2018
الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي
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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية" إن البرلمان الأوروبي أقر الأربعاء، قانونًا يمنع بموجبه تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية في حال استخدامها في ما أسماه بـ "التحريض على الكراهية".

ويشترط القانون ابتعاد المؤسسة التعليمية الفلسطينية عن التحريض على الكراهية والتزامها بتعليم قيم السلام والتسامح، وفي حال الإخلال بذلك فسيتم قطع المساعدات التي تحول خصيصا عبر صندوق "PEGASE" الذي تموله دول الاتحاد.

يذكر أن مركز أبحاث "امباكت- سي" التابع لجامعة تل أبيب؛ قام بإعداد دراسة حول المناهج التعليمية، الفلسطينية، وساهم بشكل مباشر في بلوة القانون الأوروبي.

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