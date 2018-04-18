كوشنر وإيفانكا سيحضران افتتاح سفارة واشنطن بالقدس المحتلة

قالت مصادر صحفية إسرائيلية إن جاريد كوشنر كبير مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته إيفانكا يخططان للمشاركة في افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس، منتصف الشهر المقبل.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، إن كوشنر وإيفانكا، يخططان لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية في افتتاح المقر المؤقت للسفارة في القدس، يوم الرابع عشر من مايو/أيار المقبل.

وتتزامن احتفالات افتتاح السفارة مع ذكرى مرور 70 عاما على الإعلان عن "إسرائيل" ومرور 70 عاما على النكبة الفلسطينية.

وأغضب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الفلسطينيين فأوقفت قيادة السلطة الفلسطينية الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية.

ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في شهر مارس/آذار الماضي افتتاح السفارة مؤقتا في مبنى قنصلي أمريكي في القدس منتصف الشهر المقبل.

ومؤخرا، وجّه مسؤولون فلسطينيون انتقادات حادة إلى طاقم السلام الأمريكي الذي يرأسه كوشنر ويضم مبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقات الدولية جيسون غرينبلات والسفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان.

وقال مسؤولون فلسطينيون، بينهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن مواقف الطاقم الأمريكي تتساوق مع اليمين "الإسرائيلي" المتشدد.

يذكر أن كوشنر يهودي الديانة، واعتنقت إيفانكا الديانة اليهودية أيضا، بعد زواجها منه.