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موقع إسرائيلي: 5 شواقل من غزة أحرقت آلاف الشواقل في المستوطنات المجاورة للقطاع

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:51 - 18 ابريل 2018
طائرة ورقية طائرة ورقية
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كشف موقع مفزاك الالكتروني العبري، أن الحريق الذي اندلع بالأمس في الحقول الزراعية التابعة لكيبوتس بئيري شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة دمر 150 دونماً بسبب سقوط زجاجة مفخخة كانت مرتبطة بطبق ورقي وسط الحقول الزراعية.

وأشار الموقع إلى أن الطبع الذي لا يتجاوز ثمنه الخمسة شواقل، تبسبب في خسائر مالية كبيرة في المحاصيل الزراعية.

الجدير ذكره، أن الشبان الفلسطينيين الذين يشاركون في مسيرة العودة الكبرى على الحدود مع الاراضي المحتلة عام 48، يبتدعون طرق وأدوات لمواجهة الاحتلال بطرق سلمية، يواجهها الاحتلال بكل قسوة بشكل مخالف للقانون الدولي والدولي الإنساني.

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