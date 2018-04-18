ترامب لـ "إسرائيل": انتظروني الشهر المقبل لنقل السفارة للقدس

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إسرائيل" بمناسبة ما يسمى "عيد الاستقلال" الـ70، الذي يصادف ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني الذي هجر قسراً من أرضه عام 1948 وإقامة كيان الاحتلال مكانه بدعم غربي وعلى رأسهم بريطانيا آنذاك.

وكتب ترامب على حسابه على تويتر "أهنئ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بتلك المناسبة العظيمة فلا يوجد لدينا أصدقاء أفضل من "إسرائيل" وانتظر نقل سفاراتنا من تل أبيب للقدس الشهر المقبل مايو.

يشار إلى أن الفلسطينيين ومنذ 30 آذار مارس وهم ينظمون مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، تأكيداً منهم على حق العودة الذي تحاول إسرائيل وبدعم أمريكي شطبه.

وكان ترامب قد أعلن في السادس من ديسمبر عام 2017 القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي في موقف منافي للاتفاقات الدولية، وقوبل برفض فلسطيني موحد.

ويتوقع المتابعون أن يشهد يوم ذكرى النكبة تظاهرات كبيرة في كل أرجاء فلسطين احتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية للقدس من جهة، وإحياء لذكرى النكبة من جهة أخرى، للتأكيد على الحقوق والثوابت الفلسطينية.

وتحاول إسرائيل من خلال عنجهيتها وانتهاكاتها على مرأى ومسمع من العالم بحق مسيرات العودة أن لا تصل المسيرات إلى 15 أيار، في ظل الزحف الشعبي الفلسطيني على حدود قطاع غزة.