الشعبية تناقش مع فتح في القاهرة مواجهة "صفقة القرن"

التقى وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفدًا من حركة فتح، مساء أمس الثلاثاء، في مقرّ السفارة الفلسطينية بالعاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة عدّة ملفّات هامة على الساحة الفلسطينية، من بينها ملف منظمة التحرير وانعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني والإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية ضدّ قطاع غزة.

وترأّس وفد الجبهة الشعبية نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، وبمشاركة أعضاء من المكتب السياسي. فيما ترأّس وفد حركة فتح محمود العالول، وبمشاركة أعضاء من اللجنة المركزية للحركة.

وقال كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية، لـ "بوابة الهدف" إنّ الجولة الأولى من الحوار تناولت "المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، خاصّة ما تسمى صفقة القرن وكيفية مجابهتها فلسطينيًا بما يتطلبه ذلك من توحيد الساحة الفلسطينية وتوفير عوامل الصمود لشعبنا".

وأضاف أنّ اللقاء تطرّق إلى مخاطر فصل قطاع غزّة عن الضفة الغربية، وجرى التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة الأوضاع الفلسطينية ووقف معاناة المواطنين في القطاع.

وأشار الغول إلى أنّ الجبهة أكّدت على موقفها الرافض للإجراءات المُتّخذة بحق قطاع غزة، مُطالبةً بوقفها فوراً، لأنّ مواجهة التحدّيات الراهنة يتطلب توفير مُقوّمات الصمود لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.

وأفاد عضو المكتب السياسي للشعبية، بأنّه سيتم استئناف اللقاءات ظهر اليوم الأربعاء، فيما يُرجَّح أنّ تتناول الجولة المُقبلة موضوع المجلس الوطني.