ليبرمان يزعم: إحباط عملية تفجير كبرى داخل "إسرائيل"

زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ظهر الأربعاء أنه أحبط تنفيذ عملية تفجيرية ضخمة خلال ما يسمى بـ "عيد الاستقلال"، وذلك بعد ضبطه لعبوة شديدة الانفجار على حاجز قريب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن عبوة ناسفة شديدة الانفجار وجدت مخبأة على متن شاحنة على معبر "ريحان" قرب جنين وكانت معدة للإدخال إلى الداخل المحتل، مبينة أنه جرى توقيف السائق ونقله للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" "الشاباك".

وقالت إن وزن العبوة يصل إلى 10 كغم وكانت مشبوكة بجهاز تحكم رقمي وأنها كانت معدة للتفجير خلال الأعياد داخل إحدى المدن "الإسرائيلية".

وأثنى وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان بجنوده الذين تمكنوا من ضبط العبوة، وقال:" تم إحباط وقوع عملية في "عيد استقلال إسرائيل" ال70 ونحن سنلاحق المسؤولين عن إرسال العبوة فلن ينعموا بالراحة لا نهار ولا ليلا حتى يتم اعتقالهم.