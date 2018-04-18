شهاب: قطع رواتب الموظفين خلل في منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب ، أن قطع رواتب الموظفين أو تأخيرها من قبل السلطة هو خطيئة كبرى، ولا مبرر على الإطلال للتلاعب بمخصصاتهم.

وأوضح شهاب معقباً على تأخير صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، أن التأخير أو القطاع، ليس "خللاً فنياً"، بل هو اختلال في منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحكم ضمائر أولئك الذين يتلاعبون بقوت الناس ومعاشهم.

وأشار إلى أن التلاعب طال مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى ومن هم على رأس عملهم.

وطالب شهاب بالكف عن سياسة التضييق على المواطنين، وأن يتم رفع العقوبات عن المحاصرين في قطاع غزة دونما قيد أو شرط.

يشار أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب الموظفين عن شهر مارس الماضي لموظفيها في الضفة فقط، فيما عللت عدم صرف رواتب موظفيها في غزة إلى خلل فني.

الجدير ذكره، أن رئيس السلطة محمود عباس، كان قد صرح في اجتماعه مع اللجنة المركزية لحركة فتح أنه سيتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية ضد غزة، في حال لم تسلم حركة حماس قطاع غزة للحكومة.