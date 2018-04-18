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غزي ينجح في تصوير الأراضي المحتلة باستخدام "طائرة ورقية"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:52 - 18 ابريل 2018
تصوير من طائرة ورقية.JPG تصوير من طائرة ورقية.JPG
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استطاع شاب فلسطيني من قطاع غزة تصوير أجزاء من الأراضي المحتلة القريبة من قطاع غزة، من خلال تثبيت كاميرا "هاتف" على "طائرة ورقية".

ويثبت الشباب الفلسطيني من جديد قدرتهم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتطويع أبسط الأساليب في مقاومة الاحتلال.

ويواصل الشبان في قطاع غزة إبداعاتهم، في مواجهة الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح، وذلك ضمن تظاهرات مسيرات العودة الشعبية السلمية شرق القطاع.

ومنذ 30 مارس الماضي يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة اعتصامهم السلمي قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار المقرر تواصلها حتى 15 مايو المقبل.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيًا، في حين أصاب نحو 3900 آخرين، خلال مشاركتهم في فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" التي انطلقت في الـ 30 من شهر آذار/ مارس الماضي، على حدود قطاع غزة.

 

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