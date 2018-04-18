صور: طلبة من جامعة الإسراء في غزة يزورون مقر سلطة النقد الفلسطينية

استقبلت سلطة النقد الفلسطينية اليوم وفداً طلابياً من جامعة الإسراء بغزة ضم عشرين طالبة من كلية العلوم الادارية والمالية، يرافقهم الأستاذ أمين أبو عيشة المحاضر في الكلية، ورحب الدكتور عماد الأعرج مستشار معالي المحافظ-رئيس اللجنة الفنية للتعاون مع الجامعات في غزة بالوفد الزائر.

وقال الأستاذ أمين أبو عيشة، إن الهدف من الزيارة هو اطلاع طالبات الكلية على أعمال سلطة النقد من الجانب العملي، وقدم الشكر لمعالي السيد المحافظ وسلطة النقد على الجهود المستمرة التي تبذل في مجال التوعية المالية والمصرفية، وأثنى على العلاقة التي تربط سلطة النقد بالجامعة.

وقدم الزملاء من الدوائر المتخصصة في سلطة النقد عدة محاور شملت كافة أعمال سلطة النقد، حيث تحدث الزميل د. عماد الأعرج عن سلطة النقد واستراتيجيتها للتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، أما الزميل د. سيف الدين عودة-رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية، فتحدث عن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي في فلسطين، من جانبه قدم الزميل أيمن عودة-مشرف إقليمي دائرة الرقابة والتفتيش شرحاً عن الدور الرقابي لسلطة النقد على المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة وشركات الصرافة، وقدمت الزميلة غادة أبو عويلي من دائرة انضباط السوق نبذة عن نظام الاستعلام الائتماني والتصنيف والشيكات.

وتم إطلاع الطالبات على قاعة استقبال الجمهور وغرفة المقاصة، حيث قدم الزميل حسين زقوت-مشرف قاعة استقبال الجمهور نبذة عن عمل القاعة وما تقدمه من خدمات للجمهور، وتطرق أيضاً للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.











