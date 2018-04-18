طريقتان لقياس سرعة الإنترنت

يعاني مستخدمو الإنترنت من بطء سرعته، حتى عند استخدام الإنترنت العادي أو المنزلي.

فحتى عند استخدام الإنترنت الترددي الواسع، الذي يعد بسرعات تبدو رائعة، يعاني المستخدمون لمشاهدة مقاطع فيديو من يوتيوب أو حتى عرض من نتفليكس، بحسب موقع "techworld" المختص في أخبار التقنية.

ويمكن أن تتداخل أشياء كثيرة مع اتصال الـ"واي فاي" وتؤدي إلى أداء بطيء. وقبل أن تبدأ في العثور على سبب وعلاج مشكلات الاتصال الخاصة بك، يجب معرفة ما هي سرعتك الحالية. وبهذه الطريقة، سيكون لديك شيء لقياسه عندما تحاول استخدام وسائل زيادة السرعة.

تعتبر السرعات التي سنقوم بقياسها هي سرعات التحميل والتنزيل، والأخيرة هي الأكثر أهمية.

هناك عدد من الطرق لمعرفة سرعات النطاق الترددي العريض، وقد سهلت شركة غوغل العملية أكثر من خلال تقديم تفاصيل لكيفية عمل الاتصال.

اختبار غوغل

تمتلك غوغل اختبارا للسرعة يمكنك الوصول إليه من خلال البحث عن شيء مثل "كيفية التحقق من سرعة الإنترنت" أو "سرعة الإنترنت لدي؟"

ويستخدم تقنية الاختبار "M-Lab" للحصول على عنوان IP الخاص بك وتشغيل الاختبار. ويستغرق حوالي 30 ثانية.

سبيد تست

أصدرت شركة Ookla المشغلة لموقع فحص سرعة اتصال الإنترنت الشهير Speedtest.net إضافة جديدة على متصفح غوغل كروم بهدف فحص السرعة مباشرة من خلال المتصفح.

تهدف الإضافة إلى توفير طريقة جديدة لمستخدمي الإنترنت حتى يتمكنوا من تحديد كفاءة ومستوى خدمة الإنترنت المقدمة لهم.