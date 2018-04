فيديو: وفاة راكبة شفطها هواء نافذة طائرة أثناء التحليق

لقيت امرأة حتفها متأثرة بجروح بعد أن "شفطها ضغط الهواء من نافذة طائرة ركاب أثناء تحليقها، عقب تحطم زجاجها بشظايا أحد محركات الطائرة بعد انفجاره فوق الولايات المتحدة.

ونقلت المرأة المُصابة إلى المستشفى لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في فيلادلفيا، آدم تيل، إن سبعة ركاب حصلوا على رعاية طبية بسبب إصابات طفيفة لم تستدع دخولهم المستشفى.

وذكرت وسائل الإعلام أن انكسار النافذة تسبب بتسريب الهواء إلى الطائرة أدى إلى انهيار الضغط داخلها وسحب جزء من جسم الراكبة، جينيفر ريودان، إلى خارج هيكل الطائرة.

ووقع الحادث صباح الثلاثاء، واضطرت على إثره طائرة بوينغ التابعة للخطوط الجوية الأمريكية "Southwest Airlines"، إلى الهبوط اضطراريا في فيلادلفيا، أثناء رحلتها رقم 1380 من نيويورك إلى دالاس، وعلى متنها 143 راكبا بالإضافة إلى خمسة من أفراد الطاقم.

وتبين لاحقا أن شظايا المحرك تسببت في إتلاف جناح وجسم الطائرة ونوافذها، وقال شهود عيان إن النافذة المتحطمة سحبت الراكبة جزئيا لكن الركاب تمكنوا من سحبها إلى داخل الطائرة.

وذكر موقع " Philadelphia Inquirer" الإلكتروني، أن الضحية كانت تعمل نائبة مدير فرع بنك "ويلز فارغو" في مدينة البوكيرك في ولاية نيو مكسيكو.

Frightening video shows passengers wearing oxygen masks as Southwest jet prepares to make emergency landing in Philadelphia. Engine blew at 30,000 feet ! #SouthWestAir #Flight1380 LaGuardia to Love 144 passengers ~ 1 death so far

pic.twitter.com/JnuJg5zGz6