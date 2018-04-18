لماذا يرفض المصري النني الرحيل عن آرسنال؟

كشف الدولي المصري، محمد النني، عن سبب رفضه لفرص مغادرة آرسنال الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.

وقال النني، في مقابلة نشرتها صحيفة ذا ميرور "بعض الأندية أبدت اهتمامها بخدماتي، لأنني لم أكن ألعب وقتها بالشكل الكافي، وربما اعتقدوا أنهم يمكنهم استقدامي أو حتى إعارتي".

وأضاف "سمعت عن ذلك في الأخبار، مثل أي شخص آخر، ولم أكن مهتما على الإطلاق. تحدثت مع الإدارة هنا في النادي، وقلت لهم إنني لا أريد المغادرة. أريد البقاء والمحاربة من أجل موقعي".

وأوضح "وثقت في نفسي. لدي حلم أريد تحقيقه ولا أنوي الاستسلام. أحلم بشكل كبير، آرسنال من أكبر أندية العالم وأنا أريد البقاء".

وتابع "النادي رحب بقراري بالبقاء. الناس كانت تقولي لي: أنت لا تلعب بالشكل الكافي ربما عليك المغادرة، لكنني أردت إثبات نفسي".

وذكرت بعض وسائل الإعلام، أن أندية مثل ليستر سيتي الإنجليزي، كان مهتما بخدمات النني، الذي رفض تلك الفرصة.

ونظرا لمستواه القوي مؤخرا، جدد آرسنال، عقد النني، الشهر الماضي، ليستمر بصفوفه حتى صيف 2022.