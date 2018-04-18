القيادي الحرازين: أسرانا في عيوننا ومقاومتنا ستحررهم قريباً

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول دائرة العمل الجماهيري، محمد الحرازين، إن الأسرى في عيون قيادة الفصائل، والمقاومة تعمل ليل نهار من أجل تحريرهم ولا يغمض لهم جفن.

وأضاف القيادي الحرازين خلال حديثه لإذاعة الأسرى، اليوم الأربعاء: "على موعد قريب مع فجر الحرية، بسواعد أبناء الوطن الطاهرة".

وأوضح أن الجمعة الرابعة لمسيرة العودة "جمعة الشهداء والأسرى" ستكون جمعة ضخمة دعمًا لصمود الأسرى الأبطال خلف قضبان السجون الصهيونية، وتقديراً لتضحيات الشهداء الذين روت دماءهم ثرى فلسطين.

وأكد أن جميع القائمين والمشاركين في مسيرة العودة يعملون كخلية النحل في مخيمات العودة شرق القطاع.

وتابع: "كافة قطاعات الشعب تستعد للجمعة الرابعة لتوصل رسالة للعالم أن الاستمرار هو سمة مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها".

ووجه دعوة لجماهير شعبنا لزيارة أماكن شرق غزة في كافة المحافظات، مستدركًا "نعلم أن الشعب الفلسطيني يمر بتجربة قاسية وظروف صعبة"، إلا أن أملنا كبير بفرج قريب.