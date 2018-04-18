مسافر يختطف طائرة بقلم حبر

اعتقلت الشرطة الصينية رجلا يبلغ من العمر 41 عاما، بعد إرغامه طائرة على الهبوط اضطراريا في أحد المطارات داخل البلاد.

وقالت صحيفة "فرانس سواتر" الفرنسية التي أوردت هذا الخبر إن راكبا تمكن يوم الأحد الماضي من إرغام طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا) على تغيير مسارها، بعد أن أخذ أحد أفراد طاقمها رهينة مستخدما قلم حبر.

وبحسب سلطات الطيران المدني الصينية، فإن الطائرة التي أقلعت من مطار شانغشا عند الساعة الثامنة وأربعين دقيقة متجهة إلى بكين، أجبرت على تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في مطار جنغشو، عاصمة محافظة هنان المجاورة عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأوضحت السلطات أن الحادثة تم التعامل معها بعد هبوط الطائرة مباشرة، وأن أيا من الركاب أو طاقم الطائرة لم يصب بأذى جراءها.

وبحسب تصريح نقله موقع تنسنت للأخبار عن أحد المسافرين، فإنهم "كانوا نائمين وقد أيقظهم صوت صراخ امرأة، لكن لم يكن أحد يعلم ما يحدث".

وقد هنأت إير تشاينا طاقم الطائرة الذين "تعاملوا مع الحادث بحنكة دون إراقة للدماء، وأظهروا قدرا كبيرا من برودة الأعصاب، مما حال دون انتشار الهلع بين الركاب".