مختصون: "إسرائيل" فشلت في ردع مسيرة العودة

أجمع متحدثون أن "إسرائيل" فشلت في ردع مسيرة العودة ومحاولة إيقافها، وأن المسيرة أصبحت في صدارة قضايا العالم وأولوياته الحالية.

وقال المتحدثون في ندوة حوارية نظمتها وزارة الإعلام - المكتب الاعلامي الحكومي : "مسيرة العودة .. رؤية تقييمية" بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، إن مسيرة العودة أفشلت مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية وما يسمى بصفقة القرن التي أعلنت عنها الادارة الأمريكية.

وذكر عضو الهيئة القيادية في مسيرة العودة إسماعيل رضوان خلال كلمته في الندوة، أن المقاومة الشعبية هي حق طبيعي وشرعي للشعب الفلسطيني، وأن المسيرة أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية عالمياً، وأن مسيرة العودة في صدارة قضايا العالم واهتماماته وأولوياته الحالية.

وأضاف رضوان: "رغم القتل والارهاب والتخويف الاسرائيلي بحق المشاركين السلميين في المسيرة ألا أن شعبنا انتفض وخرج بالآلاف للمطالبة بحقه المشروع بالعودة إلى أراضيه المحتلة".

وبين أن مسيرة العودة أفشلت مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية وما يسمى بصفقة القرن التي أعلنت عنها الادارة الأمريكية، وأن الاحتلال أصبح يخشى على كينونته، وأن المسيرة أظهرت جرائم الاحتلال الوحشية والهمجية بحق المتظاهرين السلميين.

وختم رضوان حديثه بالقول: "نتطلع خلال المرحلة القادمة من التصعيد المتواصل تجاه الاحتلال لتحقيق حلم العودة وأن يوم 15 مايو سيكون حافل للمطالبة بحقوق شعبنا ومطالبه العادلة".

وحول أهداف ومبادئ مسيرة العودة، تحدث عضو اللجنة الإعلامية للمسيرة أحمد أبو ارتيمة، قائلاً: "إن المسيرة تهدف عبر نضال تظاهري سلمي لعودة اللاجئين الفعلية إلى أراضيهم وحقهم القانوني في العودة من خلال اقرار حقهم في العوة عبر قرارات دولية وأممية.

وأشار إلى أن المسيرة سليمة وشعبية ووطنية وهي حقوقية الطابع ولا تعبر عن الحصار المفروض على القطاع، وإنما تعبر عن حق العودة والتعريف بالقضية الفلسطينية.

وأضاف أن هدف المسيرة تحقيق مظاهر الحياة الطبيعة والشعبية تجاه الاحتلال الاسرائيلي ونقل رسالة للعالم بحق العودة، مؤكداً أن ما ميز المسيرة أنها وطنية بامتياز، وأنها وحدت الشعب تحت راية فلسطين دون حملها طابع فصائلي.

وأوضح أبو ارتيمة أن يوم 15 مايو المقبل سينقل رسالة للعالم مهمة بحق شعبنا بعودته وسيشكل مرحلة فاصلة في تاريخ شعبنا وقضيته.

من جانبه، أوضح الخبير في الشؤون الاسرائيلية عدنان أبو عامر أن الموقف الاسرائيلي قلل من المسيرة قبل انطلاقها ولم تعلم "إسرائيل" أن المسيرة ستأخذ الطابع السلمي والحشد الجماهيري الكبير بمشاركة واسعة من كافة أطياف سكان القطاع، وحالة الاخفاق الأمني والسياسي لـ "إسرائيل" للمسيرة وتبعاتها.

وقال أبو عامر: "فشل "إسرائيل" في ردع المسيرة ومحاولة ايقافها من خلال التعمد المباشر بإطلاق النار تجاه المتظاهرين السلميين وإيقاع الاصابات المباشرة شكل هاجس خوف من تصاعد فعاليات المسيرة وتحقيق اهدافها من خلال تواصلها المستمر".

وأضاف أن الدور الاسرائيلي الإعلامي فشل في تشويه صورة المسيرة السلمية، وإطلاق حملات دبلوماسية عالمية لمحاولة تلميع اسرائيل صورتها وتبرير إطلاق النار وقتل المتظاهرين وتقديم الراوية الإسرائيلية للعالم، وأن "إسرائيل" فشلت في مزاعمها في رواية اطلاقها النار المتعمد تجاه الصحفي ياسر مرتجي.

بدوره أكد عضو لجنة التواصل الدولي في مسيرة العودة أسعد جودة، أن الشعب الفلسطيني يُبدع ويبتكر أساليب للمطالبة بحقوقه المشروعة في مواجهة الاحتلال، وأن ما يميز المسيرة أنها تحمل طابع سلمي، وأن العالم بأكمله متعاطف مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأضاف جودة أن لجنة التواصل الدولي في مسيرة العودة وجهت رسائل عديدة لكافة المؤسسات الدولية والحقوقية حول العالم للتعريف بالمسيرة السلمية ووضعها بكافة الفعاليات الخاصة بالمسيرة ورسالتها للعالم والمجتمع الدولي.

وطالب السفارات الفلسطينية والجهات الرسمية المتمثلة بالرئاسة والحكومة بنقل رسالة مسيرة العودة الكبرى وأهدافها لكل سفارات العالم، ودعم مطالب شعبنا بحقوقه المشروعة.

وأوضح جودة أن مسيرة العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها السلمية، مشيراً إلى وجود تضامن كامل من قبل الجاليات الفلسطينية والعربية حول العالم لمسيرة العودة وحق شعبنا في العودة.

وفي سياق منفصل، رحب مسئول وزارة الإعلام بغزة سلامة معروف بالمتحدثين وبالحضور من الصحفيين والمحللين السياسيين، مبينناً أن وزارة الإعلام مهتمة بقضية مسيرة العودة الكبرى، وأنها ستنظم أسبوعياً ندوات تتناول كافة جوانب مسيرة العودة على المستوى الإعلامي والقانوني والسياسي والاجتماعي.

ووجه معروف شكره وتقديره للجهود الإعلامية من الزملاء في وسائل الإعلام لتغطيتهم المتواصلة لمسيرة العودة ونقل الحقيقة، متمنياً الشفاء العاجل للصحفيين المصابين، وأن كافة الزملاء على درب الشهيد الصحفي ياسر مرتجى في تغطية الاحداث وتوثيق جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في تظاهرته السليمة ومطالبته المشروعة بالعودة.