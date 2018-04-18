قوات الاحتلال تعتقل شابين وتعتدي على الصحفيين شمال الخليل

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بالضرب، على ثلاثة صحفيين، واعتقلت شابين آخرين، خلال مواجهات في مخيم العروب، شمال الخليل.

وأكدت مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل كلية فلسطين التقنية القريبة من المخيم، وأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الصحفيين: محمد حلايقة، ومصعب شاور، وساري جرادات، خلال قيامهم بتغطية الاحداث هناك.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، لم تعرف هويتهما بعد، خلال المواجهات الدائرة في تلك المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال تستفز طلبة الكلية بشكل يومي، من خلال تواجد دوريات الاحتلال على بواباتها، والتدقيق في هويات الطلبة وتفتيشهم بشكل مستفز.