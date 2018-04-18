صلاح على رأس التشكيلة المثالية في الدوري الإنكليزي الممتاز

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية اليوم الأربعاء عن التشكيلة المثالية للموسم الكروي 2017-2018، والتي جاء على رأسها النجم المصري محمد صلاح المتألق بقميص نادي ليفربول هذا الموسم، والذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري.

واختارت الرابطة حارس مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا بسبب مستواه المميز، بينما ذهب مركزا قلب الدفاع للاعب توتنهام هوتسبر فان فيترونخين والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي الذي تألق بقميص مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني جوسيب غوارديولا.

وفي مركز الظهير الأيسر وقع الاختيار على لاعب تشلسي، الإسباني ماركوس ألونسو الذي ساهم في صناعة وتسجيل عدة أهداف حاله حال الإنكليزي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي.

من الدفاع ننتقل إلى خط الوسط، والذي استطاع مانشستر سيتي بطل البريمير ليغ السيطرة عليه، إذ اختير ديفيد سيلفا إلى جانب البلجيكي كيفن دي بروين، بينما كان الاسم الثالث الدنماركي كريتسيان إريكسين لاعب السبيرز.

وفي خط المقدمة جاء المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول إضافة للاعب توتنهام هاري كين ثاني هدافي الدوري إلى جانب الأرجنتيني سرخيو أغوريو لاعب نادي مانشستر سيتي.