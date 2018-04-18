إقرار قروض الطلبة للفصل الدراسي الثاني

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين اليوم، عن انتهاء فرز الطلبات المقدمة من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الثاني من العام 2017-2018.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي، أنه بإمكان الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض؛ الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق eservices.iqrad.edu.ps لفحص قيمة القرض الذي حصلوا عليه وتأكيد رغبتهم به، ومن ثم التوجه للمكان المخصص في مؤسساتهم التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على القروض، علماً أن توقيع الكمبيالات يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 22/4/2018 ويستمر لغاية نفاد المبلغ المخصص لكل مؤسسة تعليمية وبموعد أقصاه يوم الثلاثاء 22/5/2018.

وأشار الصندوق إلى أن المبالغ المخصصة للطلبة لهذا الفصل هي نتاج لعملية تحصيل الأموال المستحقة لصالح الصندوق من المقترضين سابقاً، وأن عملية التحصيل هذه مستمرة لضمان ديمومة الصندوق الذي أنشئ لمساعدة الطلبة المحتاجين لإكمال تعليمهم.

وفي هذا السياق، جدد الصندوق دعوته لكافة المقترضين من الصندوق والذين يعملون في كافة القطاعات الفلسطينية وخارج الوطن إلى ضرورة الإسراع في تسديد ما استحق عليهم من دفعات، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة للاستفادة من هذه الأموال.