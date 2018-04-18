البطش: تقديم مخيمات العودة ٥٠ مترا نحو السياج الفاصل

أعلن منسق الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار أ. خالد البطش تقديم أماكن مخيمات العودة مسافة 50 متراً الى الامام، كخطوة أولى تعبيراً عن التقدم المنظم للتأكيد على الحق في العودة، وتصديًا لصفقة القرن، ومؤامرة الوطن البديل.

وأوضح البطش في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه "أن الخطوة تأتي استمرارا للبرنامج الوطني لمسيرات العودة وكسر الحصار وكرسالة اصرار من شعبنا الى العالم من حولنا على المضي قدما نحو اهدافه المشروعة والثابتة".

وشدد البطش على انَّ شعبنا مصممٌ على إسقاط صفقة العار الامريكية، وكسر الحصار الإسرائيلي الظالم عن شعبنا الصابر.

وانطلقت مسيرة العودة السلمية في 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة بمشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين، وستستمر حتى 15 مايو المقبل "يوم النكبة الفلسطينية"، وذلك للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها.

ورغم سلمية المسيرة، إلا أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليًا بحق المتظاهرين السلميين، ما أدى لاستشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة 4279 آخرين.