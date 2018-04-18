الاحتلال يحكم بالسجن الفعلي على 9 معتقلين من محافظة بيت لحم

أصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر"، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن الفعلي على 9 معتقلين من محافظة بيت لحم، وفرضت عليهم غرامات مالية.

وأفاد نادي الأسير بأن مدة الأحكام الصادرة بحقهم تراوحت ما بين (42 شهراً- خمسة أشهر) والغرامات ما بين (1500- 5000) شيقل.

وقد حكمت على كل من:

1. وجدي كمال بلو لمدة (42) شهرا وغرامة مالية بقيمة (5000) شيقل.

2. إياد محمد طقاطقة لمدة (42) شهرا وغرامة بقيمة (5000) شيقل.

3. ليث نبهان نصر الله لمدة (13) شهرا وغرامة بقيمة (4000) شيقل.

4. أحمد فؤاد البربري لمدة (12) شهرا وغرامة بقيمة (2000) شيقل.

5. سلطان باسم صلاحات لمدة (12) شهراً وغرامة بقيمة (5000) شيقل.

6. عمر موسى قوار لمدة (11) شهرا وغرامة بقيمة (3000) شيقل.

7. زيد طالب محمد لمدة تسعة أشهر وغرامة بقيمة (2000) شيقل.

8. محمد سامي الجعفري لمدة سبعة أشهر وغرامة بقيمة (1500) شيقل.

9. محمد إبراهيم الكرد لمدة خمسة أشهر وغرامة بقيمة (4000) شيقل.