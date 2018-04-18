انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.27%، في تداول ضعيف لم تتجاوز قيمته حوالي 353 ألف دولار أميركي، اليوم الأربعاء.

وأغلق مؤشر القدس على 549.20 نقطة، منخفضا 1.5 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.67%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.73%، مع ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.03%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 201 ألف سهم، في 86 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 16 شركة، انخفض منها سهم 6 شركات، وارتفع سهم 3 شركات، واستقر سهم 7 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: العالمية المتحدة للتأمين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والمجموعة الأهلية للتأمين، والبنك الوطني، وبنك القدس، ومصانع الزيوت النباتية.

وارتفع سهم شركات مصايف رام الله، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، والقدس للمستحضرات الطبية.

والشركات المستقرة هي: بنك فلسطين، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والتكافل الفلسطينية للتأمين، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.