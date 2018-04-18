وزير الأوقاف: الأحد المقبل قرعة الحج للمحافظات الشمالية

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس أن وزارته أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء القرعة الكترونيا، لاختيار الحجاج لهذا الموسم 1439هـ- 2018 للمحافظات الشمالية، حيث سيتم إجراء القرعة الأحد المقبل، الموافق 22/4/2018، في مقر الوزارة بالبيرة.

واضاف ادعيس في تصريح صحفي، ان القرعة ستجري على التجمعات السكانية التي لا يوجد بها مسجلون سابقون، وان عدد التجمعات السكانية المستهدفة تبلغ 371 تجمعا سكانيا، موزعة على كافة المحافظات الشمالية، وباقي التجمعات السكانية التي لم يجر بها التسجيل، فإنه سيتم اختيار الاسماء من كل تجمع سكاني، حسب التسلسل الرقمي، وفق القرعة التي اجريت سابقا، بما يتناسب والحصة المقررة له.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لموسم الحج من خلال حرصها المستمر على تقديم الخدمة الفضلى، لكي يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة.

بدوره، أوضح حسام ابو الرب الوكيل المساعد للحج والعمرة أن الوزارة قد بدأت هذا العام العمل بموسم الحج مبكرا، حيث قامت الوزارة بإتمام كافة الترتيبات الخاصة بالموسم، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وانهاء جميع الترتيبات اللازمة للحجاج، منذ لحظة خروجهم، وحتى وصولهم الى الديار الحجازية، وسكنهم، وعودتهم.

واكد ابو الرب ان الاعلان عن اسماء المقبولين لأداء الفريضة لهذا الموسم تم مبكرا، من اجل اتاحة المجال للمقبولين لترتيب أمورهم الخاصة، وكذلك لكي يتمكن الاشخاص الذين لم يحالفهم الحظ بالقرعة والراغبين بأداء العمرة ان يكون المجال مفتوحا لهم، خلال الفترة المتبقية لموسم العمرة.

كما دعا ابو الرب كافة المواطنين الى عدم التعامل الا مع شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من قبل الوزارة، وذلك حفاظا على حقوقهم، والوزارة قد وضعت الخطط اللازمة لمتابعة عمل الشركات من خلال طواقم العمل التي تقوم بالمتابعة.