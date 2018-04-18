الحمد الله: المطلوب استلام غزة بالكامل أو لا شيء

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، إن المطلوب من حماس تسليم قطاع غزة بالكامل كما قال الرئيس محمود عباس وإلا فلن يكون شيء.

وأضاف الحمد لله خلال مؤتمر أمني في أريحا: "توجهنا مرة تلو الأخرى إلى قطاع غزة، ودعونا بتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس حركة حماس في كل مناسبة ومن على كل منبر، للتمكين الشامل والجاد للحكومة والتسليم الكامل من دون تجزئة، والاستلام الكامل لكافة المهمات في القطاع، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح المحافظات الجنوبية بكفاءة ونجدة أهلنا فيها، واكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات".

وأردف قائلا: "نؤكد ضرورة الالتفاف حول المواقف الثابتة التي أعلنها سيادته في رفضه للابتزاز والتهديد الأميركيين، وفي تمسكه بحقوق شعبنا، وندعو دول العالم إلى الاستجابة لدعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام يقرر قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".