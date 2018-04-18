أزمة كهرباء غزة تدخل أسبوعها الثاني على التوالي

دخلت أزمة كهرباء غزة، اليوم الأربعاء، أسبوعها الثاني على التوالي بعد توقف محطة كهرباء غزة الوحيدة عن العمل.

وقالت شركة الكهرباء في غزة: "إن محطة كهرباء غزة الوحيدة توقفت عن العمل بسبب نقص التمويل لشراء الوقود".

وأكدت الشركة في بيانها اليومي حول وضع الكهرباء، أن المتوفر فقط 120 ميجاواط من الجانب "الإسرائيلي"، في حين أن الخطوط المصرية متوقفة منذ ثلاثة أشهر.

وأوضحت الشركة أن برنامج العمل المتوفر هو 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة قطع.

ويحتاج قطاع غزة لنحو 500 ميجاواط في حين لا يتوفر إلا 120 ميجاواط.

وأكدت سلطة الطاقة برام الله، أن تحسين كهرباء غزة مرتبط بتحسين الجباية في قطاع غزة.