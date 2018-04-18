الخليل: الحكم بالسجن على مشعوذ ابتز سيدات بنشر صورهنّ

أصدرت محكمة صلح وبداية الخليل، حُكمًا بالسجن مدّة سنة، وغرامة ماليّة، على مُتهم بممارسة الشعوذة عبر الانترنت، وابتزاز سيّدات بصورهن مقابل مبالغ ماليّة.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم الشرطة، فإنّ المحكمة أصدرت حكمًا على المتهم، بالسجن مدة سنة، وغرامة ماليّة قيمتها ألف دينار أردنيّ.

وكانت المباحث العامّة في الخليل، تلقّت شكوى سيّدة قبل أيام، تتعلق بابتزاز شاب لها بمبلغٍ مالي، وتهديدها بنشر صورها الشخصية.

وباشرت المباحث التحقيق على الفور، وتبين أن الشاب المشتبه به، يقوم بأعمال شعوذةٍ ودجل على مواقع إلكترونية مختلفة منها "فيسبوك"، ويقوم بطلب صورٍ للسيدات، كي "يطرد الأرواح الشريرة" كما يدّعي، ومن ثم يطلب المال منهن، وفي حال رفضت إحداهن يقوم بابتزازها بصورها التي يملكها.