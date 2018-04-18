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الأردن: سطو مسلح على بنك وسلب مبلغ مالي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:57 - 18 ابريل 2018
صورة من مكان السطو صورة من مكان السطو
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قال مصدر أمني أردني، صباح اليوم، أن مجهولاً أقدم على دخول فرع أحد بنوك العاصمة بمنطقة صويلح وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

وأفاد المصدر، بأن منفذ عملية السطو المسلح لاذ بالفرار،  فيما باشرت الشرطة تحقيقا في حادثة السرقة.

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