الأردن: سطو مسلح على بنك وسلب مبلغ مالي

قال مصدر أمني أردني، صباح اليوم، أن مجهولاً أقدم على دخول فرع أحد بنوك العاصمة بمنطقة صويلح وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

وأفاد المصدر، بأن منفذ عملية السطو المسلح لاذ بالفرار، فيما باشرت الشرطة تحقيقا في حادثة السرقة.









