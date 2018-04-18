الاحتلال يحيي ذكرى قتلى حروبه ومعاركه

يحيي الاحتلال "الإسرائيلي" ذكرى قتلى حروبها ومعاركها، بالوقوف دقيقة صمت مساء اليوم الأربعاء مع انطلاق صفارات الإنذار.

ويشارك في الحدث الرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي جادي آيزنكوت، ورئيس بلدية القدس نير بركات، وعائلات فقدت أفرادها في حروب وهجمات على مدى العقود الماضية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه تم هذا العام إضافة 71 اسمًا إلى قائمة تضم 23646 شخصًا قُتلوا في الحروب التي خاضتها إسرائيل.

وتابعت أنه أضيف 12 اسمًا أيضا لقائمة قتلى الهجمات، ما يرفع العدد إلى 3134 شخصًا.