رئيس غواتيمالا سيشارك في حفل نقل سفارة بلاده للقدس

أعلنت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا جوفيل، أن الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس سيحضر في 16 أيار/مايو حفل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقالت الوزيرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه "من المتوقع أن يحضر الرئيس حفل نقل السفارة إلى القدس".

وكان موراليس أعلن في 24 كانون الأول/ديسمبر أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تحذو حذو الولايات المتحدة في قرارها نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة.

وفي 6 كانون الأول/ديسمبر أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي وستنقل سفارتها إليها، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ورفض المجتمع الدولي.

ومن المتوقع افتتاح السفارة الأميركية الجديدة في إسرائيل في 14 أيار/مايو، في الذكرى السنوية الـ70 للنكبة واستقلال إسرائيل.

وأدى قرار ترامب إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يندد بالخطوة الأميركية.

وبالإضافة الى الولايات المتحدة وغواتيمالا هناك ست دول أخرى قررت نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، هي هندوراس وتوغو وجزر مارشال وميكرونيزيا وجمهورية بالاو وجمهورية ناورو.