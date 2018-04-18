قتيلان في إطلاق نار بأم الفحم وإعلان الإضراب الشامل

أعلنت بلدية أم الفحم، عن إضراب عام وشامل اليوم الأربعاء، ودعت لضبط النفس بعد مقتل شخصين في إطلاق نار بالمدينة، خلال حفلة تحضيرية لحفل زفاف، على خلفيّة شجار بين السكان.

وأدى إطلاق النار على الحفلة إلى مقتل الطفل فراس خالد أحمد مقلد أبو عزيز (14 عامًا) وعمّه شفيق أحمد مقلد أبو عزيز (48 عامًا) وإصابة ثالث بجروح طفيفة.

وعلى أثر الجريمة، أعلنت لجنة أولياء الأمور في أم الفحم الإضراب العام في المدارس، اليوم، احتجاجًا على حادث القتل المزدوج. وقالت اللجنة إن "كون أحد الضحايا هو طالب مدرسة، فإن لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم تعلن الإضراب الشامل في كافة المدارس والمراحل، مع ملاحظة أن المدارس التي تجري فيها غدا امتحانات العلامة الواقية يترك القرار لإدارة المدرسة حتى صباح الغد.

ويُعاني المجتمع الفلسطيني في الداخل من ارتفاع وتيرة جرائم إطلاق النار والقتل بشكل كبير، كان أخرها مقتل إمام مسجد "التوحيد"، الشيخ محمد سعادة عبد الغني في الثاني من نيسان/أبريل الجاري.