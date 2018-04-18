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الاحتلال يقتحم جنين ويصادر معدّات ورشة حدادة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:11 - 18 ابريل 2018
الاحتلال يقتحم جنين ويصادر معدّات ورشة حدادة الاحتلال يقتحم جنين ويصادر معدّات ورشة حدادة
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أصيب مواطنون بالاختناق فجر اليوم الأربعاء، في مواجهات أثناء اقتحام جنود الاحتلال المنطقة الصناعية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

واقتحمت 10 دوريات عسكريّة وشاحنة وجرافة ضخمة، المنطقة الصناعية في المدينة، واندلعت مواجهات بين الشبان والجنود الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز ما أسفر عن عدة إصابات.

وقال المواطن شادي الرخ: "إنّ جنود الاحتلال اقتحموا منزله وفتّشوه بشكل دقيق بعد احتجاز عائلته، موضحًا أنّ العشرات منهم داهموا الورشة الواقعة أسفل منزله وفتّشوها ثم صادروا كافة المعدات الثقيلة والخفيفة".

وأشار إلى أن رافعة الجرافة عسكرية انتزعت المعدات التي تُقدّر قيمتها بمئة ألف شيقل، بطريقة أدّت لتخريبها، وتوقّف ورشته التي تعتبر مصدر الإعالة الوحيد لأسرته.

ولم يبلغ جنود الاحتلال المواطن الرخ عن سبب مصادرة معدّات ورشته، مشيرًا إلى أنه لم يتعرّض لأيّ اعتقال سابق، وهو يعمل في ورشته مع أبنائه منذ 15 عامًا.

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