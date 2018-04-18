5 إصابات إحداها حرجة في قصف مدفعي لنقطة رصد شرق خانيونس

أصيب خمسة شبان، أحدهم خطيرة، فجر اليوم الأربعاء، بشظايا قذائف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خزاعة، أطلقت قذيفتين صوب مجموعة من المواطنين على مقربة من السياج الفاصل شرق البلدة، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، نقلوا إلى المستشفى الأوروبي للعلاج.

وأفاد مراسلنا وشهود عيان ان طواقم الإسعاف تعرضت لإطلاق نار خلال توجهها لإنقاذ وإسعاف الجرحى من مكان الاستهداف، من قبل جنود الاحتلال في أبراج المراقبة العسكرية الحدودية.